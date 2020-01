Οι Σίξερς βρήκαν τρόπο να ανοίξουν χώρους στην επίθεση τους και αυτός δεν είναι άλλος από το να βάλουν έξι παίκτες στο παρκέ. Κόντρα στους Μπουλς η ομάδα της Φιλαντέλφια έκανε το... απίστευτο και κατάφερε να το κάνει με επιτυχία.

Ο Κορκμάζ βρήκε ανοιχτό τρίποντο, επειδή η ομάδα του είχε 6 παίκτες στο παρκέ και μπερδεύτηκε η αντίπαλη άμυνα.

Ο Κουίν προσπάθησε να μπερδέψει τους αντιπάλους και το έκανε, αφού τον μάρκαραν, βγήκε και πήγε στον πάγκο, πριν μπει το τρίποντο και αλλάξει με τον Χάρις...

Απίστευτο σκηνικό που απλά δείτε το και βγάλτε τα συμπεράσματα σας!