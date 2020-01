Αντετοκούνμπο: «Παιχνιδάκι» οι 30+ πόντοι και τα 15+ ριμπάουντ! (pic)

Φοβερά πράγματα κάνει και φέτος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οδηγώντας τους Μπακς στην κορυφή της βαθμολογίας στο ΝΒΑ.

Ο Greek Freak είχε 32 πόντους και 17 ριμπάουντ κόντρα στους Σέλτικς και έφτασε τα 9 ματς φέτος με 30+ πόντους και 15+ ριμπάουντ.

Ο δεύτερος της λίστας βρίσκεται πολύ πίσω, αφού ο Καρλ-Άντονι Τάουνς μετρά 3.

Ασταμάτητος ο MVP της λίγκας.

Giannis Antetokounmpo had 32 points and 17 rebounds in the Bucks' win over the Celtics Thursday.

It was his 9th game with at least 30 points and 15 rebounds this season, the most in the NBA. pic.twitter.com/cYFytp7MZP

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 17, 2020