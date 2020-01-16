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Με Ντόντσιτς όλες οι πάσες φαίνονται απλές! (vid)

Με Ντόντσιτς όλες οι πάσες φαίνονται απλές! (vid)

Με Ντόντσιτς όλες οι πάσες φαίνονται απλές! (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ακόμα μια φοβερή πάσα στο ματς των Μάβερικς με  τους Κίνγκς.

Το παλικάρι αυτό είναι από άλλο πλανήτη.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έδειξε για άλλη μια φορά πως δεν υπάρχει δύσκολη πάσα για εκείνον.

Ντόντσιτς: Η βραδιά των ρεκόρ! (pics & vid)

Δείτε την πανέμορφη ασίστ του.

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