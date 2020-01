Έκανε το trash talking του ο Ράσελ Ουέστμπρουκ κόντρα στους Μπλέιζερς.

Ο Russ μετά από ένα φάουλ που κέρδισε γύρισε προς τον Λίλαρντ και του είπε πως είναι αδύνατο να τον μαρκάρει.

Δείτε τα όσα έγιναν μεταξύ Ράσελ και Dame.

Can't guard me. Impossible.

Russ had some words for Dame pic.twitter.com/S48EmqLHGe

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2020