Λέικερς: Οι Μάτζικ τους υποχρέωσαν στην πρώτη τους ήττα από ομάδα με αρνητικό ρεκόρ! (pic)

Μεγάλη εμφάνιση έκαναν οι Μάτζικ και υποχρέωσαν τους Λέικερς σε ήττα με 119-118, μέσα στο «σπίτι» τους. Αυτό εκτός από το ότι... χτυπά καμπανάκι κινδύνου στο Λος Άντζελες, αφού μέχρι χθες ήταν χαλαροί στο θέμα της επιστροφής του Άντονι Ντέιβις στην δράση, τους έκανε να χάσουν και ένα τιμητικό ρεκόρ που κρατούσαν.

Ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχε χάσει από ομάδα με αρνητικό ρεκόρ στην λίγκα, με τους Μάτζικ να έχουν πλέον ρεκόρ 20-21. Αυτή ήταν η πρώτη τους ήττα από ομάδα με αρνητικό ρεκόρ και το Ορλάντο μπορεί να είναι υπερήφανο γι' αυτό.

