Τον Στεφ Κάρι μιμήθηκε ο Γιανγκ στην προθέρμανση των Χοκς.

Ο ηγέτης της Ατλάντα ευστόχησε σε τρίποντο καθιστός και στη συνέχεια έκανε μια φοβερή γκριμάτσα. Μάλιστα ήταν σίγουρος για την κατάληξη του σουτ, πριν η μπάλα μπει στο καλάθι.

Trae did his best Steph impression pregame

(via @ATLHawks) pic.twitter.com/0IFA97exfD

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2020