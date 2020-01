Παντρεύτηκε τον σύντροφο του ο πρόεδρος των Ουόριορς (pic)

Ο Ρικ Ουέλτς, που είναι πρόεδρος των Ουόριορς, έχει παραδεχτεί ανοιχτά ότι είναι ομοφυλόφιλος και πριν από μερικές ημέρες παντρεύτηκε τον επί σειρά σύντροφο του, στο δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο. Ο ίδιος ανέβασε φωτογραφία του στο twitter στην οποία σχολίασε, «ήταν μια καλή ημέρα, εννέα χρόνια το προετοιμάζαμε».

Ο Ουέλτς ήταν ο πρώτος παράγοντας που είχε παραδεχτεί ότι είναι ομοφυλόφιλος, το διάστημα που ήταν πρόεδρος των Σανς, το 2011, σε μια μεγάλη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.

At 11am today in the Mayor’s office at SF City Hall, Mayor @LondonBreed married Rick Welts and Todd Gage. It was a good day, nine years in the making! pic.twitter.com/NiiVN255eG

— Rick Welts (@RickWelts) January 11, 2020