Ο Τζος Ρίτσαρντσον ήταν ο κορυφαίος στην ανατολική περιφέρεια, καθώς με 22.7 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 0.3 κλεψίματα βοήθησε τους Σίξερς να κάνουν ρεκόρ 2-1.

Στην Δύση καλύτερος ήταν ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν, που οδήγησε τους Σπερς στο 3-1 με 29.3 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 6.0 ασίστ και 1.0 κλέψιμο.

NBA Players of the Week for Week 12!

East: @J_Rich1 (@sixers)

West: @DeMar_DeRozan (@spurs) pic.twitter.com/U1WgMTUuEh

— NBA (@NBA) January 13, 2020