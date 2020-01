Ο Ίρβινγκ επιστρέφει στη δράση

Ο Καϊρί Ίρβινγκ είναι έτοιμος να πατήσει παρκέ και πάρει χρόνο συμμετοχής με τους Νετς.

Σύμφωνα με τον Βονιαρόφσκι, ο γκαρντ της ομάδας του Μπρούκλιν θα παίξει στο παιχνίδι με τους Χοκς το ξημέρωμα της Δευτέρας.

Να θυμίσουμε πως ο Ίρβινγκ είχε τραυματιστεί στον ώμο σε ταξίδι των Νετς στη Δύση τον Νοέμβριο.

Irving has been out since mid-November with a right shoulder injury. He recently returned to 5-on-5 workouts in practice and is preparing for his return Sunday in Brooklyn. https://t.co/n0G9uyhhse

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 11, 2020