ΛεΜπρόν: Τα... όργια που θύμισαν Σακίλ! (pic & vid)

Φοβερά πράγματα έκανε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς κόντρα στους Μάβερικς, αφού ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν σε εύστοχα σουτ.

Δεν ήταν όμως μόνο αυτό.

Ο Βασιλιάς έγινε ο πρώτος παίκτη που πετυχαίνει 5+ πόντους, 15+ ριμπάουντα και 5+ ασίστ από τη σεζόν 2003-04 και τον Σακίλ Ο'Νίλ

Ασταμάτητος ο ηγέτης των Λέικερς!

LeBron James becomes the first @Lakers player to record at least 35 points, 15 rebounds, and 5 assists since Shaquille O’Neal in 2003-04. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/2B1mtBv8vP

— NBA.com/Stats (@nbastats) January 11, 2020