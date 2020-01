Είναι ο Αντετοκούνμπο ο Σακίλ της σημερινής εποχής; (vid)

Πρι λίγες μέρες ο Σακίλ Ο'Νίλ τόνισε πως... λέγεται Γιάννης Αντετοκούνμπο, θέλοντας να δείξει πως βλέπει στον Greek Freak τον εαυτό του.

Το Bleacher Report έφτιαξε video για να παρουσιάσει τις ομοιότητες τους.T

Ο ηγέτης των Μπακς είναι ο μοναδικός παίκτης από το 2000 μέχρι σήμερα που πλησίασε τους πόντους που έβαζε ο Σακίλ στο ζωγραφιστό.

Πάντως Γκρεγκ Πόποβιτς δεν θυμάται τον Shaq Attαck να κατεβάζει την μπάλα όπως το κάνει ο Έλληνας φόργουορντ.

Δείτε το video!

The Shaq vs. Giannis comparison has been making the rounds...even The Big Diesel sees the similarities.

So is Giannis the modern-day Sha pic.twitter.com/v1sOGr2HB9

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2020