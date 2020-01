Ντόντσιτς: «Οδηγεί» την κούρσα των triple doubles, δεν «βλέπει» τον ΛεΜπρον! (pics)

Η δυναμική του Λούκα Ντόντσιτς έχει αλλάξει επίπεδο και το δείχνει κάθε βράδυ στο παρκέ. Κόντρα στους Μπουλς είχε σε μόλις 34 λεπτά 38 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ και καταφέρνει με αυτά τα νούμερα να γράφει ιστορία.

Έγινε ο πρώτος παίκτης στο ΝΒΑ με 11 triple double την φετινή σεζόν, ενώ η ηλικία του, να θυμίσουμε εδώ σε όσους το ξεχνούν ότι ο Λούκα είναι μόλις 20 χρονών, τον βάζει σε συζητήσεις και με άλλα ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, στην σύγκριση με τον ΛεΜπρον Τζέιμς νικά πανηγυρικά, αφού έχει τα περισσότερα triple double με 30 πόντους και πάνω πριν γίνει 22 χρονών, έχοντας συνολικά 10, με τον δεύτερο ΛεΜπρον να έχει μόλις 5.

Τι έχουν να δουν τα μάτια μας ακόμα...