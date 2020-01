Οι Μπακς ηττήθηκαν με 126-104 από τους Σπερς, σε ένα ματς που ο Αντετοκούνμπο πλησίασε το triple double.

Ο Greek Freak είχε 24 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ κόντρα στο Σαν Αντόνιο, αλλά αυτό δεν έφτασε στην ομάδα του

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη.

A near triple-double from The Greek Freak:

24 PTS | 12 REB | 8 AST | 3 STL pic.twitter.com/xZNL6MxSFt

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 7, 2020