«Οι Κινγκς θέλουν Κούζμα και δίνουν Μπογκντάνοβιτς» (pic)

Όπως φαίνεται δεν θα μείνει για καιρό ακόμα στους Λέικερς ο Κούζμα.

Σύμφωνα με τον Μarc Stein, το Σακραμέντο είναι ανάμεσα στις ομάδες που θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν τις συζητήσεις ανταλλαγής για τον Κάιλ.

Οι Κινγκς γνωρίζουν πως θα πρέπει να βάλουν στο πακέτο τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Φέτος ο Κούζμα μετρά 11.8 πόντους μέσο όρο.

Sacramento is among the teams that has tried to engage the Lakers in Kyle Kuzma trade talks, league sources say. The Kings know they would have to include sharpshooter (and soon-to-be restricted free agent) Bogdan Bogdanovic, for starters, in a Kuzma deal

