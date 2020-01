Μπορεί οι Μπλέιζερς να έχασαν από τους Χιτ αλλά η ομάδα του Πόρτλαντ θα έχει να θυμάται και κάτι καλό.

Αυτό δεν είναι άλλο από το εντυπωσιακό κάρφωμα του Σίμονς.

Το πόσο εντυπωσιακό είναι, θα το δείτε και μόνοι σας.

Anfernee Simons rises up for the major jam.@trailblazers 81@MiamiHEAT 94 pic.twitter.com/ThPd3F8ITR

— NBA (@NBA) January 6, 2020