Ο Γιανγκ «φόρτωσε» με 41 πόντους τους Πέισερς (vid)

Οι Χοκς πήραν τη νίκη επί των Πέισερς χάρη στον συνήθη ύποπτο.
Ο Τρε Γιανγκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σκοράροντας 41 πόντους με όποιον τρόπο επιθυμούσε.
Δείτε τα ighlights του σκόρερ των «Γερακιών»...
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
MALLORCA -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΣΠΑΛ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΡΟΜΑ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 102vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 96vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 116vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 104vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 128vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 104vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 117
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
BAXI MANRESA -
REAL BETIS -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΙΛAΝΟ -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
VL PESARO -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
REGGIANA -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
AFYON BELEDIYE -vs
SIGORTAM.NET ITU -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΜΠAΡΝΣΛΕΙ -
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΤΣAΡΛΤΟΝ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΦΙΛΝΤΕ -
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΝΤΕΡΜΠΙ -
ΜΠΕΡΤΟΝ -vs
ΝΟΡΘAΜΠΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΚΠΡ -vs
ΣΟΥΟΝΣΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
GILLINGHAM -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΜΠΟΥΡΙΡAΜ -vs
BEC TERO SASANA -
DRUHZBA KRYVYI RIH -vs
SUHAYA BALKA -
Ο γκαρντ των Χοκς έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της ομάδας από την Ιντιάνα.
Οι Χοκς πήραν τη νίκη επί των Πέισερς χάρη στον συνήθη ύποπτο.
Ο Τρε Γιανγκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σκοράροντας 41 πόντους με όποιον τρόπο επιθυμούσε.
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