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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑAtlanta Hawks
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ο Γιανγκ «φόρτωσε» με 41 πόντους τους Πέισερς (vid)

Ο Γιανγκ «φόρτωσε» με 41 πόντους τους Πέισερς (vid)

Ο Γιανγκ «φόρτωσε» με 41 πόντους τους Πέισερς (vid)

Ο γκαρντ των Χοκς έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της ομάδας από την Ιντιάνα. 

Οι Χοκς πήραν τη νίκη επί των Πέισερς χάρη στον συνήθη ύποπτο.

Ο Τρε Γιανγκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σκοράροντας 41 πόντους με όποιον τρόπο επιθυμούσε.

Δείτε τα ighlights του σκόρερ των «Γερακιών»...

Trae Young scores 41 points in Hawks vs. Pacers | 2019-20 NBA Highlights

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