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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
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Χοκς - Πέισερς 116-111

Χοκς - Πέισερς 116-111

Χοκς - Πέισερς 116-111
Διαβάστε ξανά τη Live Περιγραφή του αγώνα

Οι Χονς έφτασαν στην 8η τους νίκη επικρατώντας των Πέισερς με 116-111.

Ο Γιανγκ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 41 πόντους, ενώ ο Ερτέρ είχε 26 κι ο Λεν άλλους 16.

Για την Ιντιάνα, ο Σαμπόνις είχε 25 πόντους κι οι Ουόρεν-Χόλιντεϊ από 17 και 16 αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 43-26,21-34,32-35,20-16

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