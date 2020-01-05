Ο Γιανγκ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 41 πόντους, ενώ ο Ερτέρ είχε 26 κι ο Λεν άλλους 16.
Για την Ιντιάνα, ο Σαμπόνις είχε 25 πόντους κι οι Ουόρεν-Χόλιντεϊ από 17 και 16 αντίστοιχα.
Τα δωδεκάλεπτα: 43-26,21-34,32-35,20-16
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΤAΦΕ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΠΑΟΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ESPANYOL 2vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ 69vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 76vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
MALLORCA -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΣΠΑΛ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -
ΡΟΜΑ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
LIVE
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 122vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 108
LIVE
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 94vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 85
LIVE
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 110vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 94
LIVE
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 84vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 89
LIVE
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 16vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 23
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 102vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 96vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 116vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 104vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 111
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
BAXI MANRESA -
REAL BETIS -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
JOVENTUT BADALONA -vs
ΜΟΥΡΘΙΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΙΛAΝΟ -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
VL PESARO -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
REGGIANA -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
AFYON BELEDIYE -vs
SIGORTAM.NET ITU -
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΜΠAΡΝΣΛΕΙ -
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΤΣAΡΛΤΟΝ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΦΙΛΝΤΕ -
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
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ΜΠΕΡΤΟΝ -vs
ΝΟΡΘAΜΠΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΚΠΡ -vs
ΣΟΥΟΝΣΙ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΝΟΤΙΓΧΑΜ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
GILLINGHAM -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
Οι Χονς έφτασαν στην 8η τους νίκη επικρατώντας των Πέισερς με 116-111.
Ο Γιανγκ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 41 πόντους, ενώ ο Ερτέρ είχε 26 κι ο Λεν άλλους 16.
Για την Ιντιάνα, ο Σαμπόνις είχε 25 πόντους κι οι Ουόρεν-Χόλιντεϊ από 17 και 16 αντίστοιχα.
Τα δωδεκάλεπτα: 43-26,21-34,32-35,20-16