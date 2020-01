Το βίντεο με την καρφωματάρα του Ντέιβις έχει δύο... κρυφά μηνύματα! (vid)

Ο άσος των Λέικερς ήταν εντυπωσιακός κόντρα στους Πέλικανς και μάλιστα έγινε πρωταγωνιστής με ένα δύσκολο και όμορφο κάρφωμα. Το ESPN πάντως δεν έμεινε εκεί, το έκανε σε αργή κίνηση και τότε εμφανίστηκαν δύο πολύ αστεία συμβάντα.

Το ένα είναι η τσίχλα του Ντέιβις που του φεύγει και κάνει προσπάθεια να την πιάσει και το δεύτερο είναι η επική αντίδραση του Ντάντλεϊ στο κάρφωμα του συμπαίκτη του.

Δείτε το βίντεο:

Two parts of this dunk video you need to revisit:

AD losing his gum and trying to catch it

Jared Dudley's hype level at the end pic.twitter.com/BAzVRiyGq6

— ESPN (@espn) January 4, 2020