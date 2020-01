Ντράμοντ: Χοκς και Πίστονς συζητούν για ανταλλαγή! (pic)

Μια σπουδαία κίνηση θέλουν να κάνουν οι Χοκς και να τράξουν τα νερά στο ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Βοϊναρόφσκι, οι Πίστονς και οι Χοκς συζητούν για την ανταλλαγή του Αντρέ Ντράμοντ.

Το Ντιτρόιτ έχει βάλει στο παιχνίδι και άλλες ομάδες. Ο Ντράμοντ έχει player option 28 εκατ. ευρώ για τη νέα σεζόν και είναι δύσκολο να κάνει χρήση.

Φέτος ο σέντερ των Πίστονς μετρά 17.6 πόντους και 15.8 ριμπάουντ (πρώτος στο ΝΒΑ).

Drummond has a $28M player option for next season that he is unlikely to exercise, forcing the Pistons to consider possibility of losing him in free agency. Among teams, there's an increasing belief that Drummond will be moved before February 6 trade deadline. https://t.co/s4PDchLVWV

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2020