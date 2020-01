Rookies του μήνα οι Ναν και Μοράντ! (vids)

Κορυφαίος rookie του ΝΒΑ στη Δύση για τον Δεκέμβρη ήταν ο Τζα Μοράντ, ενώ στην Ανατολή ξεχώρισε ο Κέντρικ Ναν.

Ο γκαρντ των Γκρίζλις είχε 15.5 πόντους και 6.5 ασίστ, ενώ ο παίκτης των Χιτ μέτρησε 15.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές τους.

Helping the @MiamiHEAT to a 11-4 record in December, @nunnbetter_ was named Eastern Conference Kia Rookie of the Month. #KiaROTM

15.5 PPG | 3.3 RPG | 3.9 APG pic.twitter.com/qrQPVFTTZk

— NBA (@NBA) January 2, 2020