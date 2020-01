Καρμέλο: Επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και αποθεώθηκε! (vid)

Έπαιξε στους Νικς από το 2011 και πάντα θα τους έχει στην καρδιά του, κάτι που ισχύει και από την άλλη πλευρά.

Ο Καρμέλο Άντονι γύρισε σαν αντίπαλος στη Νέα Υόρκη και οι φίλοι των Νικς τον αποθέωσαν κατά την παρουσίαση του στο Madison Square Garden.

Μπορεί να παίζει πλέον στο Πόρτλαντ αλλά ο κόσμος δεν ξεχνά τα όσα πρόσφερε στην ομάδα τους. Με τον Μέλο ήταν η τελευταία φορά που μπήκαν στα playoffs οι Νικς.

The Garden showed Melo love in his returnpic.twitter.com/71nB6NW5mK

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) January 2, 2020