Πανέτοιμος είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για το ματς με τους Τίμπεργουλβς.

Ο ηγέτης των Μπακς θα φορέσει για πρώτη φορά ένα νέο σχέδιο των Nike Freak 1, το οποίο είναι κίτρινο με κόκκινες λεπτομέρειες.

Giannis debuting some new Freak 1s tonight vs the Timberwolves. pic.twitter.com/BAg2lwj4Mr

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) January 1, 2020