Ο Ουέιντ παίζει «μονό» με τον 12χρονο γιο του ΛεΜπρόν (vids)

Ο «Βασιλιάς» μπορεί να μην είναι πάντα παρών στους αγώνες των παιδιών του, λόγω των υποχρεώσεών του με τους Λέικερς, ωστόσο ο καλός του φίλος, Ντουέιν Ουέιντ, φροντίζει να αναπληρώνει το κενό.

Ο «DW» βρέθηκε σε παιχνίδι του Sierra Canyon μαζί με την γυναίκα του, Γκάμπριελ Γιούνιον, αλλά δεν άντεξε και πολύ μακριά από το παρκέ.

Ο «Flash» κατέβηκε στο γήπεδο να παίξει ένα «μονό» με τον 12χρονο Μπράις Τζούνιορ και όλα τα βλέμματα έπεσαν αμέσως πάνω τους.

Ο ΛεΜπρόν έχει δηλώσει παλαιότερα πως ο νεότερος Τζέιμς είναι ίσως ο καλύτερος σουτέρ που υπάρχει στην οικογένεια!

Bryce Maximus vs DWade 1 on 1⁉️ @DwyaneWade pic.twitter.com/3Kk8w75iLX

The crowd was loving this Wade vs. James 1-on-1

Uncle @DwyaneWade helping Bryce James get shots up at halftime of the Sierra Canyon game.

All in the family @brhoops pic.twitter.com/Z8PoRvhqsW

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 31, 2019