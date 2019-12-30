Ο Ντεβόντε Γκράχαμ το έβαλε από το κέντρο! (vid)

Θαυμάστε το σούπερ καλάθι του Ντεβόντε Γκράχαμ σχεδόν από το κέντρο:
Devonte' Graham from near HALFCOURT! #AllFly
: https://t.co/3bTQPOmwYk pic.twitter.com/16e2GToNIR
— NBA (@NBA) December 30, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΤΣΕΛΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1vs
ΓΟΥΛΒΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 83vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 2vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΕΒΕΡΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 2vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 2
LIVE
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 72vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 97vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 127vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 120vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 117vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 104
SASSARI -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
Τρομερό καλάθι από τον Ντεβόντε Γκράχαμ στο ματς των Χόρνετς με τους Γκρίζλις.
Θαυμάστε το σούπερ καλάθι του Ντεβόντε Γκράχαμ σχεδόν από το κέντρο:
Devonte' Graham from near HALFCOURT! #AllFly
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— NBA (@NBA) December 30, 2019