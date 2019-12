Ευχαρίστησε το ΝΒΑ και τον Σίλβερ ο Σίλβα που τού έφεραν την μαμά του! (pic)

Μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή είχε ο rookie των Χιτ, όταν στην προπόνηση της ομάδας του τον επισκέφθηκε η μητέρα του, που είχε να την δει τρία χρόνια!

Το ΝΒΑ, ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ και η ομάδα του Μαϊάμι συνέβαλαν σε αυτή την μεγάλη στιγμή, που έκανε τον Κρις Σίλβα να «λυγίσει» και να βάλει τα κλάματα.

«Ευχαριστώ πολύ τους Χις και όλους που βοήθησαν σε αυτό. Ευχαριστώ Άνταμ Σίλβερ και ΝΒΑ Africa για τη χρηματοδότηση. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το σοκ μου ακόμα και μετά το παιχνίδι! Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω! Αυτό είναι ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα!», ήταν το μήνυμά του μετά.

Thank you so much to the @MiamiHEAT and everyone in it who helped with this! Thank you Adam Silver and @NBA_Africa for the funds and words can’t explain I was shook even after the game and still can’t believe it! Blessed! This is a Christmas miracle! https://t.co/IXcMkfEVB6

— Chris Silva (@SilvaObame) December 28, 2019