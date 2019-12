Το παιχνίδι των Θάντερ με τους Χόρνετς πήγε στην... κόψη του ξυραφιού και στην παράταση, με την Οκλαχόμα να φεύγει τελικά νικήτρια, αφού ο Ουάσινγκτον δεν ήταν ψύχραιμος στις βολές στο τέλος. Σε αυτό μπορεί να βοήθησε και ο Νοέλ, που κουνούσε την πετσέτα του στον πάγκο και τελικά... πέτυχε τον σκοπό του.

Nerlens Noel with the towel distraction move in clutch time pic.twitter.com/iP33kdbHnV

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 28, 2019