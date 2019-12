Οι Καναδοί «Βασιλιάδες» και ο Έλληνας MVP! (vids)

Το ΝΒΑ ήταν γεμάτο συγκινήσεις το 2019 και το gazzetta.gr επέλεξε ένα TOP 10 στιγμών και γεγονότων που ξεχώρισαν.

Πάμε να μετρήσουμε αντίστροφα

10. Στα… χαρακώματα Κίνα και ΝΒΑ

Ένα από τα γεγονότα που σημάδεψαν το 2019 ήταν και η μεγάλη κόντρα ΝΒΑ-Κίνας. Η Κίνα γύρισε την... πλάτη στο ΝΒΑ μετά τα όσα έγιναν με το επίμαχο tweet του GM των Ρόκετς, Ντάριλ Μόρεϊ, για τις διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Άνταμ Σίλβερ προσπάθησε να σώσει αυτά που «έχτιζε» η κορυφαία λίγκα του πλανήτη με την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα ήθελε να σεβαστεί την ελευθερία στην έκφραση.

Την περίοδο της αναστάτωσης στην ασιατική χώρα, η ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Ρέιτσελ Νίκολς έβλεπε τα banners του ΝΒΑ να κατεβαίνουν. Επίσης παρατήρησε μια αλλαγή στη συμπεριφορά των φιλάθλων, οι οποίοι πια δεν έχουν την τρέλα που είχαν για το ΝΒΑ.

Σε αυτό έφερε ως παράδειγμα ένα event με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο οποίο έγινε χαμός πριν από 5 χρόνια και οι Κινέζοι έδειχναν την λατρεία του. Τεράστια φέρεται πως θα είναι η οικονομική απώλεια για το NBA, αφού οι εκτιμήσεις μιλούν για πολλά δισεκατομμύρια σε βάθος χρόνου,

9. To Λος Άντζελες «φλέγεται» ξανά

Το καλοκαίρι έφερε σημαντικές αλλαγές στον χάρτη του ΝΒΑ. Άλλαξαν οι ομάδες που συγκαταλέγονται στα φαβορί στο πρωτάθλημα. Για πρώτη φορά στα χρονικά οι 2 ομάδες του Λος Άντζελες είναι φαβορί για να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου.

Από τη μία έχουμε τους Λέικερς που πλέον καμαρώνουν ένα τρομερό δίδυμο με τους ΛεΜπρόν-Ντέιβις. Ένα δίδυμο που προσδοκούν πως θα τους οδηγήσει στον τίτλο μετά το 2010.

Στον αντίποδα υπάρχει μια ομάδα που ποτέ δεν έχει φτάσει στο πρωτάθλημα. Πάντα ήταν ο φτωχός συγγενής του Λος Άντζελες, αφού τους επισκίαζε η λάμψη και οι τίτλοι των Λέικερς. Όμως φέτος οι Κλίπερς το πιστεύουν πολύ. Δημιούργησαν μια εκπληκτική δυάδα, παίρνοντας τους Λέοναρντ και Τζορτζ, ενώ στην ομάδα υπάρχουν ήδη ο Χάρελ, ο Ουίλιαμς και ο Μπέβερλι. Μέχρι στιγμής οι Κλίπερς… καθάρισαν τους λιμνάνθρωπους και στα ματς που κλήθηκαν να τους αντιμετωπίσουν.

8. Fear the Beard

Το βραβείο του MVP πήγε στον εκπληκτικό Αντετοκούνμπο, ωστόσο απίθανη σεζόν έκανε και ο Τζέιμς Χάρντεν. Ο Μούσιας έκανε… όργια σε πολλά ματς και έσπασε πολλά ρεκόρ. Ένα από αυτό το πέτυχε κόντρα στους Καβς. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με 40άρα σε ματς που έπαιξε κάτω από 30 λεπτά. Είχε 43 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ σε 29 λεπτά στη νίκη των Ρόκετς.

Επιπλέον είναι ο μόνος που πέτυχε 30 πόντους κόντρα σε όλες τις ομάδες μέσα σε μια σεζόν. Λίγο πριν φύγει το 2019 έγραψε μια απίθανη 60άρα απέναντι στους Χοκς. Και μεγαλύτερη αξία σε αυτό είναι ότι αγωνίστηκε μόλις 31 λεπτά. O ηγέτης του Χιούστον ήταν πρώτος σκόρερ στη λίγκα τη σεζόν που πέρασε με 36.1 πόντους, ενώ ήρθε 7ος στις ασίστ με 7.5. Η χρονιά του ήταν διαβολεμένη και σίγουρα δύσκολα θα ξεχαστεί.

7. Mπακς

Υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία για τους Μπακς και ξεχωριστή για τον Αντετοκούνμπο που θα τον δείτε πιο κάτω. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, αφού η σεζόν για τα ελάφια ήταν εκπληκτική, ειδικά στη regular season. Το Μιλγουόκι είχε το κορυφαίο ρεκόρ σε ολόκληρο το ΝΒΑ (60-22), σοκάροντας πολύ κόσμο που δεν τους είχε για τόσο ψηλά στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου.

Tα… ελάφια επέστρεψαν σε τελικούς Ανατολής για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2000-01, τότε που είχαν μείνει εκτός από τους Σίξερς. Επιπλέον είχαν 60 νίκες και 22 ήττες, ισοφαρίζοντας το 2ο καλύτερο ρεκόρ στην ιστορία τους. Για 4η σεζόν στην ιστορία τους είδαν ένα δικό τους παιδί να παίρνει στα χέρια του το βραβείο του ΜVP, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ είχε πάρει τα υπόλοιπα 3.

6. Οι σπουδαίοι που είπαν… αντίο στο μπάσκετ

To 2019 τεράστιοι παίκτες είπαν αντίο στο παρκέ. Θρύλοι του ΝΒΑ αποχαιρέτησαν το άθλημα που τόσο αγαπούν. Ο Ουέιντ μετά από 3 πρωταθλήματα με τους Χιτ, ένα βραβείο MVP τελικών και 13 All Star Game. Ο Νοβίτσκι μετά από 1 πρωτάθλημα με τους Μάβερικς, 1 βραβείο MVP και MVP τελικών και 14 All Star Game. O Tόνι Πάρκερ των 4 πρωταθλημάτων με τους Σπερς, του ενός βραβείου MVP τελικών και των 6 All Star Game. Kαι φυσικά άλλοι όχι τόσο σημαντικοί με τους παραπάνω, αλλά που άφησαν την δική τους ιστορία στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Κόλισον, Καλντερόν, Τζέφερσον, Ντενγκ και Λίβινγκστον.

5. Η... αποκαθήλωση των «χτυπημένων» Ουόριορς

Tα τελευταία χρόνια οι Ουόριορς ήταν φόβος και ο τρόμος για όλες τις ομάδες του ΝΒΑ. Η all star τετράδα που είχαν (Κάρι, Ντουράντ, Κλέι, Γκριν) έκανε πράματα και θάματα και δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης. Σημαντική δουλειά έκανε και ο εξαιρετικός Αντρέ Ιγκουοντάλα σε αμυνα και επίθεση,

Από το 2015 μέχρι το 2019, οι πολεμιστές έπαιξαν σε 5 τελικούς και κατέκτησαν 3 πρωταθλήματα (το 2015 δεν είχε έρθει ακόμα ο Ντουράντ). Όμως στους τελικούς του 2019 κόντρα στους Ράπτορς, όλα τους πήγαν στραβάν. Οι τραυματισμοί που είχαν, τους απομάκρυναν την ευκαιρία να κάνουν ένα φοβερό three-peat.

Ο KD επέστρεψε στην δράση στο Game 5, όμως μετά από 15 λεπτά στο παρκέ, έπαθε ρήξη αχιλλείου και βγήκε off.Παρόλα αυτά οι Ουόριορς μείωσαν σε 3-2, όμως ήξεραν πως δεν θα τον έχουν στο έκτο παιχνίδι της σειράς. Στο Game 6 η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Κλέι Τόμπσον που υπέσθη ρήξη χιαστού και έτσι οι ελπίδες των Ουόριορς για τη μεγάλη ανατροπή έκαναν φτερά.

Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ο Στεφ Κάρι... έσπασε το χέρι, ολοκληρώνοντας έτσι το ρεσιτάλ κακοδαιμονίας της ομάδα. Οι πολεμιστές θέλουν να φύγει γρήγορα το 2019 και να μην ξαναέρθει.

4. Η καυτή free agency

To καλοκαίρι ήταν ένα από τα πιο καυτά των τελευταίων ετών για το ΝΒΑ. Πολλοί σπουδαίοι παίκτες άλλαξαν… γειτονία και διαμόρφωσαν νέες ισορροπίες της λίγκας. Ο MVP των τελικών, Λέοναρντ άφησε τους Ράπτορς και πήγε στους Κλίπερς, παίρνοντας μαζί του και τον Πολ Τζορτζ που ήρθε από την Οκλαχόμα. Ντουράντ και Ίρβινγκ επέλεξαν να πουν αντίο σε Ουόριορς και Σέλτικς αντίστοιχα και να ενώσουν τις δυνάμεις τους στους Νετς, αν και ο KD θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο για να παίξει.

Ο Κάζινς άφησε τους Ούοριορς για τους Λέικερς, αλλά η ατυχία του χτύπησε την πόρτα και θα χάσει όλη τη σεζόν. Στους Σέλτικς το κενό του Ίρβινγκ κλήθηκε να καλύψει ο Κέμπα Ουόκερ που αποχαιρέτησε μετά από χρόνια τη Σάρλοτ. Αλλαγές είχαμε και στους Σίξερς. Ο Αλ Χόρφορντ ήρθε από τη Βοστώνη για να δώσει σημαντικές βοήθειες στον Τζοέλ Εμπίντ μέσα στη.. ρακέτα, ενώ η σημαντικότερη αποχώρηση στη Φιλαδέλφεια ήταν εκείνη του Τζίμι Μπάτλερ που πήγε στο Μαϊάμι για να συνεργαστεί με αρκετούς νέους και ταλαντούχους παίκτες όπως ο Αντεμπάγιο, ο Ναν, ο Χίροου και ο Ρόμπινσον.

3. Ο «Βασιλιάς» του Τορόντο λέγεται Καουάι

Μια ζωή έλειπε η… καρδιά, η ψυχή στα κρίσιμα στους Ράπτορς. Δεν υπήρχαν οι σωστές αποφάσεις και κανείς εκ των Λάουρι-ΝτεΡόζαν δεν μπορούσαν να υπερισχύσουν κόντρα σε άλλους stars της Ανατολής. Μέχρι που στην ομάδα ήρθε ο Καουάι Λέοναρντ το καλοκαίρι και όλα άλλαξαν

Ο Klaw είναι ο κορυφαίος two-way player της λίγκας. Ένα… αγρίμι σε άμυνα και επίθεση. Ένας.... ψυχρός εκτελεστής που κάνει τη δουλειά του στο γήπεδο και μετά πηγαίνει σπίτι του, χωρίς πολλά πολλά. Σίγουρα δεν θες να τον έχεις αντίπαλο, είτε κληθείς να τον μαρκάρεις, είτε αναγκαστείς να υποστείς τις… δαγκάνες του στην άμυνα. Ο τύπος σε… κλειδώνει (2 φορές καλύτερος αμυντικός του ΝΒΑ και 3 φορές μέλος της κορυφαίας αμυντικής 5άδας).

Πήρε από το χεράκι τους Ράπτορς και τους οδήγησε στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Όταν οι Καναδοί ήταν στα σχοινιά στη σειρά με τους Μπακς (έχαναν με 2-0), τότε ο Καουάι μίλησε σε όλες τις στιγμές που ξεχωρίζουν οι άντρες από τα παιδιά. Έδειξε την κλάση του, την ποιότητα του και το κρύο αίμα του για να… βάλει το κερασάκι στην τούρτα στους τελικούς κόντρα στους Ουόριορς, εκεί όπου αναδείχθηκε και MVP των τελικών.

2. Ο MVP του ΝΒΑ είναι Έλληνας

Giannis gets emotional as he thanks his family after winning the #KiaMVP trophy#NBAAwards pic.twitter.com/c2WrHZMB0k — NBA TV (@NBATV) 25 Ιουνίου 2019

To 2019 ήταν η χρονιά του εκπληκτικού Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Γιάνναρος έκανε περήφανους όλους τους Έλληνες. Ο Greek Freak αναδείχθηκε MVP του ΝΒΑ, αφού η εκπληκτική σεζόν που έκανε με τους Μπακς δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τους δημοσιογράφους που ψήφισαν. Ο ηγέτης των ελαφιών μέτρησε 27.7 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ, ενώ οι Μπακς ήταν η κορυφαία ομάδα του ΝΒΑ στη regular season.

Ο Γιάνναρος κέρδισε τους δημοσιογράφους, οι οποίοι έδειξαν πόσο μεγάλη διαφορά είχε από τους Χάρντεν και Τζορτζ. Από τους 101 δημοσιογράφους που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, οι 78 ψήφισαν Greek Freak στην 1η θέση τον Γιάννη, ενώ οι 23 του έδωσαν την δεύτερη θέση! Πήρε 941 πόντους αντί 776 του Τζέιμς Χάρντεν και 356 πόντους του Πολ Τζορτζ. Έτσι νίκησε με ποσοστό 78%!

Πήρε το βραβείο σπίτι του, γράφοντας ιστορία σε μια χρονιά που έκανε πράματα και θάματα πάνω στο παρκέ με τα... ελάφια. Το άξιζε και το πήρε, νικώντας τους Τζέιμς Χάρντεν και Πολ Τζορτζ που δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν. Το πρώτο βραβείο ΜVP του Γιάννη, ο οποίος έπιασε τον Μούσια που πέρυσι βρέθηκε στην κορυφή.

Ο Αντετοκούνμπο έκανε σπουδαίες εμφανίσεις και στα playoffs, αλλά εκεί η πορεία του σταμάτησε στους Ράπτορς του Λέοναρντ, οι οποίοι στη συνέχεια πήραν και το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Για πρώτη φορά στην καριέρα του ήταν αρχηγός σε ομάδα του All Star Game.

1. Oι Ράπτορς έγραψαν ιστορία

Οι Ράπτορς έγραψαν ιστορία, κατακτώντας το πρώτο τους δαχτυλίδι. Επικράτησαν στο Game 6 στο Γκόλντεν Στέιτ με 110-114 των Ουόριορς και πηγαίνοντας για πρώτη φορά το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου στον Καναδά!

Η ομάδα του Νερς… εκτέλεσε τους Ουόριορς, οι οποίοι στάθηκαν άτυχοι κατά τη διάρκεια της σειράς. Έχασαν τους Ντουράντ και Τόμπσον με σοβαρούς τραυματισμούς, χάνοντας την ευκαιρία να κάνουν το three-peat. Ο σπουδαίος Καουάι Λέοναρντ ήταν ηγέτης και στους τελικούς, καταφέρνοντας να πάρει το 2ο βραβείο MVP τελικών στην καριέρα του μετά από εκείνο που κατέκτησε με τους Σπερς.

Καθοριστικοί στην πορεία των Καναδών μέχρι τον τίτλο ήταν και οι Λάουρι, Σιακάμ, ΦανΦλίτ, Γκασόλ και Ιμπάκα που έβαλαν το λιθαράκι τους στον θρίαμβο. Στον τελευταίο τελικό οι 2 πρώτοι είχαν από 26 πόντους, ενώ ο Λέοναρντ έμεινε στους 22 πόντους, όσους και ο τρομερός στην τελευταία περίοδο Φαν Φλίτ. Οι Ράπτορς που δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ στην ιστορία τους σε τελικούς, κατάφεραν να βρεθούν στην κορυφή του ΝΒΑ στην πρώτη απόπειρα τους. Με αυτό το τρόπο για πρώτη φορά στην ιστορία το πρωτάθλημα έφυγε από τις ΗΠΑ και πήγε στον Καναδά.