Κερ σε διαιτητές: «Έχουμε μια χάλια σεζόν, θα πανηγυρίζουμε στο παρκέ» (pic)

Οι Ουόριορς πήραν τεράστια νίκη κόντρα στους Ρόκετς στο ματς των Χριστουγέννων, αυτή έγινε η τρίτη συνεχόμενη νίκη τους και δεν θα μπορούσαν άπαντες να μην είναι χαρούμενοι γι' αυτό. Οι παίκτες του Στιβ Κερ το πανηγύρισαν με την ψυχή τους, γι' αυτό και έγινε παρατήρηση στον προπονητή της ομάδας από τους διαιτητές να μην τρέχουν όλοι στο παρκέ.

Η απάντηση του Κερ ήταν αληθινή και αποστομωτική: «Σε κάποιο σημείο ο διαιτητής μου είπε ότι ήθελε να πω στους παίκτες να μην τρέχουν στο παρκέ. Του απάντησα, ''Αυτό δεν θα γίνει. Είχαμε μια χάλια χρονιά. Θα τρέχουμε στο παρκέ. Αν θες να δώσεις τεχνική ποινή, δώστην''».

Steve Kerr wasn't letting the refs get in the way of the Warriors celebrating in their win over the Rockets pic.twitter.com/7Ta8rXQCyF

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 26, 2019