ΛεΜπρόν: Αστόχησε σε 10 τρίποντα στη χειρότερη επίδοση της καριέρας του! (pic)

Δεν ήταν καλή η βραδιά κόντρα στους Κλίπερς για τον ΛεΜπρόν.

Ο Βασιλιάς είδε την ομάδα του να χάνει με τον Μπέβερλι να του παίρνει το πορτοφόλι στην πιο κρίσιμη φάση του ματς.

Μάλιστα ο ηγέτης των Λέικερς είχε 2/12 τρίποντα. Τα 10 άστοχα είναι η χειρότερη επίδοση στην καριέρα του σε ματς regular season ή playoffs.

