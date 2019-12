Μια... αμήχανη φάση, που αμέσως έθεσε υποψηφιότητα για «Shaqtin' A Fool» προσέφερε ο Όσε Μπρισέτ στο παιχνίδι με την ομάδα της Βοστώνης.

Ο παίκτης των Ράπτορς, μετά το άστοχο σουτ του Σέμι Οτζελέγε, ήθελε να πάρει το ριμπάουντ, αλλά αντ' αυτού, έβαλε την μπάλα στο καλάθι!

Toronto sent that basket to the wrong pole #Shaqtin pic.twitter.com/VTOhrunK3B

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) December 25, 2019