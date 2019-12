Ράπτορς - Σέλτικς 102-118: Υπέταξαν τους πρωταθλητές οι «Κέλτες»! (pics & vids)

Χριστούγεννα με νίκη για τους Σέλτικς!

Η ομάδα της Βοστώνης πέρασε σχεδόν άνετα από την έδρα των Ράπτορς, επικράτησε με 118-102 κι ανέβηκε στο 21-7. Αντιθέτως, η ομάδα του Τορόντο έκανε την δεύτερη σερί ήττα της, μετά τους Πέισερς κι «έπεσε» στο 21-10.

Για τους «Κέλτες», που είχαν 42.4% στα τρίποντα, κορυφαίος ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ακολούθησε ο Κέμπα Ουόκερ με 22 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Ενές Καντέρ, που ταξίδεψε για πρώτη φορά εκτός ΗΠΑ, έκανε double double με 12 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για τους Ράπτορς, ο Φρεντ ΒανΒλιτ είχε 27 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ και ο Κρις Μπουσέ σημείωσε 24 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-28, 47-55, 69-88, 102-118.

