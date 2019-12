Ο Αντετοκούνμπο δεν λείπει από τις καλύτερες... χριστουγεννιάτικες φάσεις της δεκαετίας! (vid)

Το ΝΒΑ μπορεί να σταμάτησε για μια ημέρα, αλλά επιστρέφει με φόρα σήμερα στα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια. Όλοι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές θα είναι εκεί και τι καλύτερο από ζέσταμα, με τις πιο όμορφες χριστουγεννιάτικες φάσεις της δεκαετίας.

Μέσα σε αυτές κάνουν «παρέλαση» όλα τα μεγάλα ονόματα της λίγκας και φυσικά ο MVP, Γιάννης Αντετοκούνμπο, που και πως να λείψει...

Best #NBAXmas Plays Of The Decade!

pic.twitter.com/ek8XEp7IOn

— Ballislife.com (@Ballislife) December 25, 2019