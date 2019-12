Καλύτερα να μασάνε, παρά να... μιλάνε στους Τίμπεργουλβς (vid)

Συγκεκριμένα στις 14 Νοεμβρίου η ομάδα της Μινεσότα μετρούσε 7-4 ρεκόρ, έπαιζε καλά και έδειχνε να ξεκινάει καλά τη σεζόν. Λόγω και του ενθουσιασμού των καλών εμφανίσεων «ανέβασε» ένα tweet όπου έγραφε χαρακτηριστικά: «Οι Λύκοι θα είναι πολύ κακοί φέτος».

Τι το ήθελε; Από εκείνο το σημείο και μετά μέτρησε 3 νίκες στα 18 ματς που ακολούθησαν με αποτέλεσμα να βρεθεί στο 10-19 και να είναι στην 3η θέση από το... τέλος της κατάταξης στην Δύση! Μάλιστα έχει 10 σερί ήττες, το οποίο είναι και το χειρότερο σερί αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο το ΝΒΑ. Μέχρι και από τους τελευταίους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς γνώρισε την ήττα!

Είναι αυτό που λέει και το σλόγκαν παλιάς διαφήμισης: Καλύτερα να μασάς, παρά να μιλάς...

Δείτε και θυμηθείτε το «επίμαχο» tweet

"tHe WoLvEs aRe GoInG tO bE bAd tHiS sEaSoN" pic.twitter.com/siMT9pfe9V

— Timberwolves (@Timberwolves) November 14, 2019