Γκριν για το σερί δύο νικηφόρων αγώνων: «Νιώθω γα@@@@να καλά» (vid)

Οι Ουόριορς δεν περνούν εύκολη σεζόν και τα πάντα τους έχουν πάει στραβά. Έχουν χάσει βασικούς παίκτες με σοβαρούς τραυματισμούς, άλλους με λιγότερο σοβαρούς, αλλά σε κάθε παιχνίδι πρέπει να ξεπερνούν τον εαυτό τους, αφού η απειρία της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο έχει στοιχίσει.

Με την νίκη τους κόντρα στους Τίμπεργουλβς, έκαναν για πρώτη φορά φέτος δύο συνεχόμενες νίκες και δεν μπορούν παρά να το πανηγυρίζουν στο σημείο που έχουν φτάσει.

Από εκεί που είχαν μάθει να μην χάνουν, φέτος εκτιμούν άλλα πράγματα και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις του πιο έμπειρου μέλους τους.

«Νιώθω γα@@@@να καλά. Ποτέ δεν πίστευα στην ζωή μου ότι θα ένιωθα τόσο ενθουσιασμένος με δύο νίκες σε κανονική διάρκεια».

Draymond Green on the Warriors’ first winning streak of the season: “It feels f—— amazing.” pic.twitter.com/MxVNyO0Gl5

— Connor Letourneau (@Con_Chron) December 24, 2019