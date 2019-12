Ο Τάκο Φολ έγινε διευθυντής ορχήστρας στο «Symphony Hall» (vid)

Ο Τάκο Φολ ζει τον μύθο του στη Βοστώνη. Οι φίλοι των Σέλτικς τον λατρεύουν και πλέον ξεπέρασε τα όρια του παρκέ.

Ο Τάκο Φολ ανέλαβε χρέη διευθυντή ορχήστρας στο πλαίσιο εκδηλώσεων στο «Symphony Hall» της Βοστώνης.

Ο σέντερ των Σέλτικς αποθεώθηκε από τους 2.300 ανθρώπους που βρέθηκαν πληρώνοντας πολύ ακριβά ένα εισιτήριο. Για την ακρίβεια αποθεώθηκε περισσότερο κι από τον Τομ Μπρέιντι όταν λίγο μετά ανέβηκε με τη σειρά του στη σκηνή.

Ο Φολ δήλωσε μετά πως, «είχα άγχος στην αρχή, αλλά ήμουν καλός. Τουλάχιστον αυτό είπαν οι υπόλοιποι.

Σκέφτομαι καθημερινά τη βιώνω. Μιλάω στο τηλέφωνο κάθε μέρα με τη μητέρα μου και συζητάμε πως άλλαξε η ζωή μας».

Tacko Fall conducting "Sleigh Ride" is the best thing you'll see closing out 2019

(via @Tucker_TnL)pic.twitter.com/JEI0pOfNlC

— Sports Illustrated (@SInow) December 24, 2019