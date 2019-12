Ο Μίντλετον έκανε δώρα στο προσωπικό ασφαλείας των Μπακς! (vid)

Οι ημέρες των Χριστουγέννων πλησιάζουν και όλοι τρέχουν για να κάνουν ψώνια και να πάρουν δώρα στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Αρκετοί παίκτες του ΝΒΑ ανταλλάσσουν δώρα μεταξύ τους, όμως, μερικοί δεν ξεχνούν και με ποιους συναναστρέφονται κάθε μέρα.

Όπως ο Κρις Μίντλετον, που φρόντισε να πάρει δωράκια και για το προσωπικό ασφαλείας του «Fiserv Forum»!

Ο 28χρονος παίκτης τους τα μοίρασε πριν το παιχνίδι με τους Πέισερς κι εκείνοι τον ευχαρίστησαν πολύ που τους σκέφτηκε!

Khris brought holiday gifts for the @FiservForum security staff before tonight's game @khris22m | #12DaysOfKhrismas pic.twitter.com/WskyIsJzYA

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 22, 2019