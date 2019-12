Γιανγκ: «Έπιασε» Σακίλ με 40άρα και ήττα, κυνηγά Άιβερσον (pic)

Εντυπωσιάζει στα ματς των Χοκς ο Γιανγκ, αλλά η ομάδα του χάνει.

Ο Τρέι έχει πετύχει 40 πόντους σε 4 ήττες της ομάδας του, ισοφαρίζοντας τον Σακίλ Ο'Νίλ που του έκανε στις πρώτες του 2 σεζόν.

Μόνο ο Άλεν Άιβερσον έχει περισσότερες και βρίσκεται στις 6.

Trae Young has scored 40 points in 4 losses in his career, tying Shaquille O'Neal for the 2nd-most by a player in his first two seasons in the league since the 1976-77 merger.

Only Allen Iverson had more with six. pic.twitter.com/X4MuaqLREx

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 22, 2019