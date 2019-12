Αντετοκούνμπο: «Δουλεύω συνεχώς για να γίνω καλύτερος ηγέτης» (vid)

Εντυπωσιακός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Νικς με το triple double.

Μετά το τέλος του ματς στάθηκε στο πως θα πρέπει να βοηθά την ομάδα με τα στατιστικά του, ενώ αναφέρθηκε σε Θανάση και Μπρόγκντον.

Για τους 2 βασικούς που έλειπαν από τους Μπακς: «Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όμως δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Ξέραμε ότι η ομάδα έχει βάθος και έχουμε παίκτες για να κάνουν το step up. Eίναι ωραία να ξέρεις ότι έχεις παίκτες που σε βοηθούν».

«Από την οffseason ξέρεις την ομάδα σου, ξέρεις πως θέλουν να ακούν τη φωνή σου, να είμαι πιο vocal.. Αυτό θέλει και ο προπoνητής. Δουλεύω συνεχώς για το πως θα γίνω καλύτερος ηγέτης. Έπρεπε να κάνουμε τη δουλειά να κάνουμε μια νίκη ακόμα. Πάντα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το ματς. Τα στατιστικά θα είναι εκεί. Εύκολο αυτό. Το δύσκολο είναι να κάνει αυτά τα στατιστικά να βοηθήσουν την ομάδα σου. Είναι σημαντικό να βρίσκουμε και τους συμπαίκτες μας που περιμένουν για τρίποντο στη γωνία», είπε στη συνέχεια.

Για το κάρφωμα του Θανάση: «Ήρθε από το πουθενά. Πάντα προσπαθεί να παίξει σκληρά, πάντα μας δίνει ένα highlight».

«Πρέπει να κάνω ότι μπορώ για να βοηθώ την ομάδα να νικάει. Πρέπει να προσέχεις το σώμα σου, να προετοιμάζεσαι κατάλληλα πριν από κάθε ματς. Σαν rookie θα πιεις κοκα-κόλα θα φας και το μπέργκερ. όσο μεγαλώνεις αλλάζει αυτό. Πρέπει να προσέχεις και να βοηθάς την ομάδα. Ε

Για τον Μπρόγκντον: «Είμαι ενθουσιασμένος πυο θα τον δω, που θα τον αντιμετωπίσω. Η ομάδα μου θα είναι έτοιμη να τον αντιμετωπίσει»,

Στο τέλος ανέφερε: «Μπορεί να χάσω τα σουτ που η ομάδα θέλει να πάρω, αλλά θα συνεχίσω να σουτάρω

"Stats are gonna be there...that's the easy part. The tough part is, how can you make those stats count?" pic.twitter.com/UAFKyyGxHA

