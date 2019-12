Τόμας: «Moυ είπε αντε γαμ... και μου έδειξε μεσαίο δάχτυλο!» (vid)

Οι Σίξερς κοντραρίστηκαν με τους Ουίζαρντς και ο Αϊζάια Τόμας έκλεψε την παράσταση για περίεργο λόγο. Ανέβηκε στην κερκίδα και τα έψαλλε σε φίλαθλο των Σίξερς με αποτέλεσμα να αποβλήθεί.

Μετά το ματς δικαιολόγησε την πράξη του, αναφέροντας πως ο φίλαθλος τον έβρισε και του έδειξε το μεσαίο δάχτυλο

«Ένας φίλαθλος μου έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο, μου είπε "άντε γαμ... τρεις φορές. Πήγα στην κερκίδα και μου απάντησε ότι ζητάει συγνώμη γιατί ήθελε ένα παγωτό», ήταν τα λόγια του.

"A fan has both of his middle fingers up, and said 'F--- you, b----' three times. ... I go in the stands to confront him. ... His response was, 'I'm sorry. I just wanted a Frosty.'"

Isaiah Thomas explained why he went into the stands to confront a Sixers fan. pic.twitter.com/ZpYrmEHZKz

— SportsCenter (@SportsCenter) December 22, 2019