Αντετοκούνμπο: Ξεπέρασε ΛεΜπρον, «κυνηγά» Σακίλ και Ντέιβις! (pic)

Τα ρεκόρ δεν σταματούν για τον Γιάννη Αντεοτκούνμπο, αφού κάθε του εμφάνιση είναι και από ένα. Σε αυτή την περίπτωση και κόντρα στους Λέικερς, ο Έλληνας σταρ έφτασε στην τρίτη θέση της ιστορίας με 63 παιχνίδια, με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ, από παίκτη 25 χρονών και κάτω.

Πλέον, βρίσκεται στην 3η θέση της ιστορίας και μπροστά του έχει τον Άντονι Ντέιβις με 99 και τον Σακίλ Ο' Νιλ με 109.

Giannis Antetokounmpo records his 63rd career game with 30 points and 10 rebounds. That passes LeBron James for the 3rd most such games by a player age 25-or-younger over the last 30 years.

Only Shaquille O'Neal (109) and Anthony Davis (99) have more in that span. pic.twitter.com/YOCzKXR3P6

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 20, 2019