Σκόλα: Νίκησε τον Μέσι και αναδείχτηκε κορυφαίος αθλητής της Αργεντινής

Ο Μέσι πήρε τη «Χρυσή μπάλα» και το «χρυσό παπούτσι», αλλά ο Λουίς Σκόλα κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της Αργεντινής για το 2019.

Ο σέντερ της Αρμάνι και φυσικά της εθνικής ομάδας της πατρίδας του έκανε απίστευτα πράγματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο πρωταγωνιστώντας στο ασημένιο μετάλλιο της Αργεντινής.

Είναι η τέταρτη φορά όπου καλαθοσφαιριστής κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο στην Αργεντινή, μετά τον Μαρσέλο Μιλανέζιο το 1993 και τις δύο φορές του Μανού Τζινόμπιλι, το 2003 και το 2004.

Luis Scola vince il "Premio Olimpia 2019": è l'atleta argentino dell'anno https://t.co/V4bOP3vKym

Luis Scola is the best argentine athlete of the year and the "Olimpia 2019 Award" winner https://t.co/4oyMZt0YtP

