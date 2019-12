Οι Big3 των Μπλέιζερς ήταν ασταμάτητοι κόντρα στους Σανς! (pic)

Απίθανα πράγματα έκαναν οι τρεις.... σωματοφύλακες των Μπλέιζερς, αφού ΜακΚόλουμ, Καρμέλο Άντονι και φυσικά ο Λίλαρντ, που έδωσε και την χαριστική βολή είχαν ένα σπουδαίο βράδυ. Οι τρεις παίκτες είναι εκείνοι που βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα και αυτή την φορά το έκαναν με εξαιρετική επιτυχία.

Ο ΜακΚόλουμ είχε 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ο Καρμέλο σε ακόμα ένα ματς ήταν εξαιρετικός με 23 πόντους και 4/6 τρίποντα και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Λίλαρντ εκτός από το κρίσιμο καλάθι του, είχε 27 πόντους και 5 ασίστ, σε ένα βράδυ που έδειξαν και τι είναι ικανοί να κάνουν.

Στο Πόρτλαντ ψάχνουν συνέπεια στις νίκες και ελπίζουν τέτοια αποτελέσματα να επιδράσουν θετικά.

