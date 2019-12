Πίστονς: Χωρίς Ντράμοντ-Γκρίφιν με Ουίζαρντς (pic)

Χωρίς τη δύναμη τους στη ρακέτα παίζουν οι Πίστονς κόντρα στους Ουίζαρντς.

Το Ντιτρόιτ δεν θα έχει στο παιχνίδι τους Ντράμοντ και Γκρίφιν. Ο βασικός σέντερ έχει πρόβλημα στο αριστερό μάτι, ενώ ο παόυερ φόργουορντ νιώθει ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.

Βασικοί για το Ντιτρόιτ είναι οι Μπράουν, Κενάρντ, Σνελ, Μόρις και Μέικερ.

Blake (left knee soreness) and Andre (left eye inflammation) are OUT. Our starters tonight:

@BruceBrown11

@LukeKennard5

Tony Snell

@Keefmorris

@ThonMaker14

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) December 16, 2019