Αντετοκούνμπο: «Φέτος αν με αφήσεις ελεύθερο θα βάλω τα σουτ!» (vid)

Οι Μπακς δυσκολεύτηκαν, αλλά τα κατάφεραν κόντρα στους Γκρίζλις, με τον Γιάννη Αντεοτκούνμπο να μπαίνει στο παρκέ και να δίνει τελικά τις λύσεις. Οι Αρκούδες που έχουν στο προπονητικό τιμ τους τον Τέιλορ Τζένκινς, που ήταν χρόνια δίπλα στον Μπούντενχολζερ ήξεραν το παιχνίδι του «Greek Freak», αλλά τους έκανε έκπληξη το σουτ του, όπως παραδέχτηκε γελώντας ο Γιάννης.

Αναλυτικά:

«Παίζουμε σκληρά, παίζουμε όλοι μαζί, όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια παιχνίδια όπως το σημερινό, είναι σημαντικό να κρατάμε την σύνθεση μας, να μείνουμε ενωμένοι σε άμυνα και επίθεση και αυτό λέει πολλά γι' αυτή την ομάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε, να είμαστε ταπεινοί και θα είμαι μια χαρά.

Προσπαθώ να παίρνω τον χρόνο μου, να είμαι προσεχτικός, να βρω ότι χρειάζεται μέσα στο παρκέ. Πρέπει να μένω συγκεντρωμένος και να κάνω ότι χρειάζεται για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει.

Ήξεραν τι να κάνουν για να με σταματήσουν, αλλά είναι δύσκολο. Τα plays μας είναι τα ίδια, εξαιτίας του προπονητή. Κάθε φορά που έπαιρνα την μπάλα, φώναζαν στους αμυντικούς να κάνουν πίσω και κάθε φορά που έβαζα το σουτ έλεγα αυτό ήταν πέρυσι, αν κάνεις ένα βήμα πίσω, θα το βάλω φέτος.

Αν δεν διασκεδάζαμε τόσο σαν ομάδα, δεν θα κερδίζαμε. Είναι η πιο διασκεδαστική ομάδα που έχω βρεθεί τα 7 χρόνια που είμαι στην λίγκα. Είναι σπουδαίο και θα συνεχίσουμε να διασκεδάζουμε».

"If we weren't having fun, we wouldn't be winning!!"#FearTheDeer pic.twitter.com/b3VUpjRcKc

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 14, 2019