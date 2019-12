Πέθανε η μητέρα του Ουόλ μετά από μεγάλη «μάχη» με τον καρκίνο (pic)

Ο Τζον Ουόλ θρηνεί την απώλεια της μητέρας του, Φράνσις, αφού «έφυγε» από την ζωή, μετά από μεγάλη «μάχη» με τον καρκίνο για αρκετό καιρό. Ο παίκτης των Ουίζαρντς είχε ιδιαίτερο δεσμό μαζί της και είχε μιλήσει γι' αυτόν το 2017, με δάκρυα στα μάτια και την συγκίνηση να είναι φανερή.

Η μητέρα του παίκτη ταλαιπωρήθηκε για αρκετό καιρό, έδωσε την δική της «μάχη», αλλά έγινε γνωστό το βράδυ ότι δεν τα κατάφερε. Οι προσευχές όλων στο ΝΒΑ συντροφεύουν τον Ουόλ, σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή που βιώνει ο ίδιος και η οικογένεια του.

After a long battle with cancer, John Wall's mother, Frances Pulley, has passed away.

At his 2017 Kentucky HOF induction ceremony, he gave an emotional speech about the impact she had on shaping him into the man he is today.

Prayers up.

(via @KentuckyMBB) pic.twitter.com/oEm3q3AicT

