Το NBA, live στο gazzetta.gr

Το αποψινό πρόγραμμα...
02.00 Χιτ-Λέικερς
02.00 Μάτζικ – Ρόκετς
02.00 Σίξερς – Πέλικανς
02.30 Χοκς – Πέισερς
03.00 Μπουλς-Χόρνετς
03.00 Γκρίζλις – Μπακς
04.00 Τζαζ – Ουόριορς
04.30 Τίμπεργουλβς – Κλίπερς
05.30 Κινγκς - Νικς
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 98vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 82vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 89vs
ΜΙΛAΝΟ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 0vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 4
ΤΕΛΙΚΟ
OSC LILLE 2vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 1vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87
ΟΦΗ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΞAΝΘΗ -vs
ΑΕΚ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
LECCE -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
PADERBORN 07 -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
1. FC KOLN -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΠΑΟΚ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -
ΜΕΤΣ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΝΙΜ -vs
ΝΑΝΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΡΕΜΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΝΙΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ -
JOVENTUT BADALONA -vs
BAXI MANRESA -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
REAL BETIS -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
HAPPY CASA BRINDISI -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
GALATASARAY -
OGM ORMANSPOR -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
ΜΠΕΛΙΝΤΑ ΒΟΛΚΟΚ -vs
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
FC DNEPRAGRO -vs
FC PETRIKOVKA -
Εννιά παιχνίδια περιλαμβάνει το αποψινό «μενού» στο NBA.
Το αποψινό πρόγραμμα...
02.00 Χιτ-Λέικερς
02.00 Μάτζικ – Ρόκετς
02.00 Σίξερς – Πέλικανς
02.30 Χοκς – Πέισερς
03.00 Μπουλς-Χόρνετς
03.00 Γκρίζλις – Μπακς
04.00 Τζαζ – Ουόριορς
04.30 Τίμπεργουλβς – Κλίπερς
05.30 Κινγκς - Νικς