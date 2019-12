Νετς: Τέλος ο Σάμπερτ (pic)

Οι Νετς αποδέσμευσαν τον Ίμαν Σάμπερτ, με τον έμπειρο φόργουορντ να παίζει σε 13 παιχνίδια της ομάδας.

Με τον Ίμαν το Μπρούκλίν είχε ρεκόρ 9-4, ενώ η ομάδα του Ίρβινγκ αναγκάστηκε αν τον αφήσει εξαιτίας του γεμάτου ρόστερ.

Ο Σάμπερτ είχε 4.2 πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά ματς με τους Νετς

The Brooklyn Nets are waiving guard Iman Shumpert, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Nets were 9-4 with Shumpert and reluctantly released him due to full roster guarantees.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 12, 2019