Με αυτόν τον τρόπο, οι Μπακς έφτασαν τις 16 σερί νίκες, που αποτελεί το δεύτερο καλύτερο σερί στην ιστορία του συλλόγου.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θέλει ακόμα πέντε νίκες, για να ξεπεράσει το ρεκόρ των 20 συνεχόμενων νικών στο ΝΒΑ, που κρατάει από τη σεζόν 1970-71, όταν και κατέκτησαν το πρώτο και μοναδικό τους πρωτάθλημα!

The Bucks' 16-game win streak is tied for the 2nd-longest win streak in franchise history.#FearTheDeer

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 12, 2019