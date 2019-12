Ναν - Ρόμπινσον: Έγραψαν ιστορία στο σκοράρισμα ως undrafted συμπαίκτες! (pic)

Μεγάλο ματς έκαναν οι Ναν και Ρόμπινσον κόντρα στους Χιτ.

Ο πρώτος είχε 36 και ο δεύτερος 34, φτάνοντας στους 70 συνολικά.

Αυτοί οι 70 πόντοι είναι και οι περισσότεροι στην ιστορία της λίγκας από undrafted συμπαίκτες.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 65, το οποίο κρατούσαν οι Ουότσον και Μόροου των Ουόριορς.

Kendrick Nunn (36 PTS) and Duncan Robinson (34 PTS) combined for the most points (70) ever scored by two undrafted teammates in Miami's win.

The previous record was 65 combined points, set by the Warriors' C.J. Watson (40 PTS) and Anthony Morrow (25 PTS) on Feb. 17, 2010. pic.twitter.com/yJOOkVfTxA

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 11, 2019