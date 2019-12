Εντυπωσιακά πράγματα έκανε ο Ντάνκαν Ρόμπινσον απέναντι στους Χοκς.

Κατάφερε να ευστοχήσει σε 10 τρίποντα, ισοφαρίζοντας την καλύτερη επίδοση στην ιστορία των Χιτ.

Οι άλλοι 2 που το έκαναν, είναι ο Μάριο Τσάλμερς που πλέον αγωνίζεται στην ΑΕΚ και ο Μπράιαν Σο.

Franchise record tying 10 of these tonight for 55. pic.twitter.com/IV6qne7C3J

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 11, 2019